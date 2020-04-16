Через рік після руйнівної пожежі знову задзвонив дзвін Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) – на знак поваги до стійкості будівлі, а також до роботи медиків, які борються з епідемією коронавірусу у Франції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

13-тонний дзвін “Бурдон Еммануель” продзвенів о 20:00 вечора середи, 15 квітня (за місцевим часом). У дзвін протягом п’яти хвилин били по черзі три людини в захисних костюмах і масках.

У цей же час парижани зі своїх вікон і балконів оплесками висловили повагу медикам, які борються з епідемією коронавірусу.

“Відновлення Нотр-Даму… є символом стійкості нашого народу, його здатності долати труднощі і відновлюватися”, – наголосив з нагоди річниці пожежі президент Франції Еммануель Макрон.

Він знову повторив обіцянку відновити собор за 5 років, незважаючи на те, що реконструкція відбувається із запізненням на місяці (спочатку через зимові шторми, а зараз через пандемію).

Варто відзначити, що південна дзвіниця собору, де знаходиться 13-тонний дзвін, відлитий у 1681 році і другий за величиною у Франції, залишилася неушкодженою після пожежі.

До пожежі в Нотр-Дамі він традиційно дзвонив на честь великих релігійних свят, папських візитів і президентських поховань. Після пожежі дзвін задзвонив лише один раз – у вересні 2019 року, в пам’ять про колишнього президента Франції Жака Ширака.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Люди по всьому світу з жахом спостерігали за палаючою 850-річною будівлею, падінням шпиля і обваленням даху. Пожежу змогли загасити лише під ранок 16 квітня. З будівлі встигли винести цінності, які там зберігалися.