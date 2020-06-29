Найбільшу в світі міську ферму на даху будівлі відкрили в Парижі.

Про це повідомляє Euronews.

Після модернізації шестиповерхового виставкового комплексу Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) на його даху з’явився город і фруктовий сад.

Площа міської ферми склала майже 14 тисяч квадратних метрів. Тут в високий сезон планують збирати більше 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більш ніж тридцять видів рослин. На відео видно, що всі овочі і фрукти ростуть вертикально.

У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках.

Телеканал зазначає, що город на даху є доказом того, що велику кількість здорової їжі можна вирощувати на фермі на даху, а не купувати в супермаркеті.

На думку експерта по міському сільському господарству, регіональне виробництво продуктів харчування може змінити майбутнє продуктів харчування.