Про це повідомляє Euronews.
Після модернізації шестиповерхового виставкового комплексу Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) на його даху з’явився город і фруктовий сад.
Площа міської ферми склала майже 14 тисяч квадратних метрів. Тут в високий сезон планують збирати більше 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більш ніж тридцять видів рослин. На відео видно, що всі овочі і фрукти ростуть вертикально.
У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках.
Телеканал зазначає, що город на даху є доказом того, що велику кількість здорової їжі можна вирощувати на фермі на даху, а не купувати в супермаркеті.
На думку експерта по міському сільському господарству, регіональне виробництво продуктів харчування може змінити майбутнє продуктів харчування.
- Популярна американська телеведуча Опра Уїнфрі показала гігантську капусту, яка виросла у неї на городі під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.