У Парижі відновив роботу Disneyland після паузи через епідемію коронавірусу.

Про це повідомило французьке видання France24.

“Через 133 дні після закриття Disneyland Paris став останнім французьким великим парком розваг, який відновив свою роботу в середу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що після відновлення роботи в парку діятимуть епідеміологічні обмеження.

Для відвідування парку глядачі муситимуть заздалегідь реєструватися.

Крім того, на один робочий день у Disneyland буде лімітована кількість відвідувачів (максимум 24 тисяч замість 80 тисяч в період до епідемії).

Також відвідувачі змушені будуть носити захисні маски, а по всій території парку будуть встановлені антисептики.