Про це повідомило французьке видання France24.
“Через 133 дні після закриття Disneyland Paris став останнім французьким великим парком розваг, який відновив свою роботу в середу”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що після відновлення роботи в парку діятимуть епідеміологічні обмеження.
Для відвідування парку глядачі муситимуть заздалегідь реєструватися.
Крім того, на один робочий день у Disneyland буде лімітована кількість відвідувачів (максимум 24 тисяч замість 80 тисяч в період до епідемії).
Також відвідувачі змушені будуть носити захисні маски, а по всій території парку будуть встановлені антисептики.
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