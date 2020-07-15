Про це повідомило французьке видання France24.

“Через 133 дні після закриття  Disneyland Paris став останнім французьким великим парком розваг, який відновив свою роботу в середу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що після відновлення роботи в парку   діятимуть  епідеміологічні обмеження.

Для відвідування парку глядачі муситимуть заздалегідь реєструватися.

Крім того, на один робочий день у  Disneyland буде лімітована кількість відвідувачів (максимум 24 тисяч замість 80 тисяч в період до епідемії).

Також відвідувачі змушені будуть носити захисні маски, а по всій території парку будуть встановлені антисептики.