Це передає британське агентство Reuters.
Уточнюється, що близько 30-ти учасників протесту проти пенсійної реформи побилися з правоохоронцями на Ліонському вокзалі.
Відзначається, що Ліонський вокзал є одним з найбільших в столиці Франції.
Протестуючі запускали на території вокзалу фаєри і феєрверки. Через це станція тимчасово призупинила роботу, оскільки в громадських місцях сталося задимлення.
Крім того, протести відбувалися на Східному і Північному вокзалах Парижа.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон планує підвищити до 64 років пенсійний вік, стверджуючи, що сьогоднішня пенсійна система обходиться державі надто дорого.
- 5 грудня у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи уряду.