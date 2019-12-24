У Франції тривають протести. У Парижі протестуючі побилися з поліцією на вокзалі.

Це передає британське агентство Reuters.

Уточнюється, що близько 30-ти учасників протесту проти пенсійної реформи побилися з правоохоронцями на Ліонському вокзалі.

Відзначається, що Ліонський вокзал є одним з найбільших в столиці Франції.

Протестуючі запускали на території вокзалу фаєри і феєрверки. Через це станція тимчасово призупинила роботу, оскільки в громадських місцях сталося задимлення.

Крім того, протести відбувалися на Східному і Північному вокзалах Парижа.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон планує підвищити до 64 років пенсійний вік, стверджуючи, що сьогоднішня пенсійна система обходиться державі надто дорого.