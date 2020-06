Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Червона фарба символізувала кров померлих від коронавірусу COVID-19. Демонстранти також виступили проти поганих умов праці медиків у державному секторі.

Акцію організували активістська група “Attac” (Association for the Taxation of Financial Transactions and Citizen Action), а також асоціація медперсоналу Inter-Urgences.

Участь в акції взяли близько 30 осіб.

За словами активістів із групи “Attac”, медичні працівники роками скаржаться на брак фінансування, ліжок і обладнання, щоб вони могли належним чином доглядати за пацієнтами, інформує агентство Reuters.

Критиці піддалася і пропозиція влади Франції про преміювання медичних працівників “за суворими критеріями”.

Під час акції активісти розмістили на сходах міністерства гігантський банер у формі медалі під назвою “Медаль презирства”.

“Ми тут, щоб показати нашу підтримку медичному персоналу, який опинився на передовій під час епідеміологічної кризи, але особливо для того, щоб вимагати для нього необхідні засоби для роботи і гідного догляду за нами… Медичний персонал заслуговує більшого, ніж медалі і сльозогінний газ” , – відзначили в активістській групі “Attac”, натякаючи на зіткнення 16 червня, коли поліцейські застосували сльозогінний газ до працівників охорони здоров’я в Парижі.

Як інформує Reuters, уряд Франції ухвалив рішення виплатити премію в розмірі 1500 євро (1676 доларів) працівникам охорони здоров’я з державного сектора в знак визнання їхньої ролі в боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Проте багато медиків вважають, що уряд мав би зробити для них більше.

💥 EN DIRECT – Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. 🏅@InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

🔴DIRECT – Le « prix du mépris » remis par @attac_fr et @InterUrg au ministère de la Santé pour dénoncer la gestion du #Covid19 #COVID__19 pic.twitter.com/JXU81FMxFK — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

🔴DIRECT – La façade du ministère de la Santé recouverte de faux sang, pour symboliser la mort des soignants et des malades du #Covid19 @InterUrg @attac_fr pic.twitter.com/vzpwo0CM25 — Matthieu Brandely (@m_brandely) June 20, 2020

👏🏽 Ce matin 30 militant·e·s se sont invité·e·s au @MinSoliSante pour montrer le vrai visage de ce gouvernement et ont aspergé les vitrines avec 1 liquide rouge, symbole de toutes celles et ceux qui ont payé de leurs vies les choix économiques mortifères de ces dernières décennies pic.twitter.com/n58S0A2KzB — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020