У передмісті Парижа, Ренжісе, 6 червня закрили тимчасовий морг, обладнаний на території одного з найбільших в Європі продуктових оптових ринків.

Про це повідомляє RFI.

Рішення було прийнято після того, як влада Парижа заявили про те, що епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють в звичайному режимі.

Цей тимчасовий морг було відкрито 3 квітня.

Його відкрили після того, як традиційні ритуальні компанії не встигали вчасно організувати похорони і кремацію померлих внаслідок зараження COVID-19.

“Зниження темпу поширення COVID-19 у Франції, яке ми спостерігаємо вже багато тижнів, триває. Похоронні служби регіону тепер знову можуть справлятися з роботою в звичайному режимі”, – йдеться в комюніке префектури поліції Парижа.

Після спаду епідемії, в морг не надходили нові тіла ще з 13 травня.

Варто зазначити, що в тимчасовому морзі могли одночасно перебувати до 20 тисяч трун.