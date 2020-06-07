Про це повідомляє RFI.
Рішення було прийнято після того, як влада Парижа заявили про те, що епідеміологічна обстановка в регіоні продовжує поліпшуватися, а похоронні служби працюють в звичайному режимі.
Цей тимчасовий морг було відкрито 3 квітня.
Його відкрили після того, як традиційні ритуальні компанії не встигали вчасно організувати похорони і кремацію померлих внаслідок зараження COVID-19.
“Зниження темпу поширення COVID-19 у Франції, яке ми спостерігаємо вже багато тижнів, триває. Похоронні служби регіону тепер знову можуть справлятися з роботою в звичайному режимі”, – йдеться в комюніке префектури поліції Парижа.
Після спаду епідемії, в морг не надходили нові тіла ще з 13 травня.
Варто зазначити, що в тимчасовому морзі могли одночасно перебувати до 20 тисяч трун.
- В березні повідомлялося, що Нью-Йорк став новим світовим епіцентром поширення коронавірусної інфекції. Майже половина хворих у США припадає саме на це місто. Щоб забезпечити населення масками, а медиків захисними костюмами — працюють сотні волонтерів, цілодобово відшиваючи необхідні речі.