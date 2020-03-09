Про це повідомляє агентство Anadolu.
Інцидент трапився у неділю ввечері.
Мечеть розташована на вулиці де Танжер в 19-му адміністративному районі міста. На момент, коли стрілець увійшов до мечеті, там знаходилося 15 людей.
В результаті стрілянини множинні вогнепальні поранення отримав 32-річний чоловік. Його госпіталізували.
Сам зловмисник зник з місця події на скутері.
За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався через суперечку між двома віруючими. Сама мечеть не була метою зловмисника.
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