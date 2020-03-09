У мечеті на північному сході Парижа озброєний чоловік відкрив стрілянину, серйозно поранивши одну людину.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Інцидент трапився у неділю ввечері.

Мечеть розташована на вулиці де Танжер в 19-му адміністративному районі міста. На момент, коли стрілець увійшов до мечеті, там знаходилося 15 людей.

В результаті стрілянини множинні вогнепальні поранення отримав 32-річний чоловік. Його госпіталізували.

Сам зловмисник зник з місця події на скутері.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався через суперечку між двома віруючими. Сама мечеть не була метою зловмисника.