Про це повідомили в прес-службі мерії Парижа.

У муніципалітеті пояснили, що з кінця 19 століття в місті існує дві незалежні мережі водопостачання. В одній протікає очищена питна вода, в іншій — непитна, яка очищається тільки від сміття та використовується для поливу рослин та прибирання вулиць. Обидві мережі підлягають посиленому нагляду під час пандемії.

У 4 з 27 проб непитної води, взятих у неділю, 19 квітня, виявили “присутність в незначних кількостях” коронавірусу COVID-19. Як саме вірус потрапив в систему водопостачання міста не повідомляється.

У зв’язку з виявленням COVID-19 в системі водопостачання, владою було прийнято рішення припинити використання непитної води та провести аналіз можливих ризиків. Тепер прибирання вулиць здійснюється з використанням питної води.