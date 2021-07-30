У парках розваг Disneyland у серпні відновлять роботу всі кафе та ресторани, що були закриті через пандемію коронавірусу. Останні локації відкриють 12 серпня.

Про це повідомили на офіційному сайті Disneyland.

Парк Disneyland в Каліфорнії відновив роботу у квітні, але відвідувачі зможуть пообідати тут лише тепер. Аби зайти до ресторану чи кафе, відвідувачі мають забронювати квиток та мати захисну маску.

Перші кафе та ресторани в парках розваг відновили роботу 22 липня в тестовому режимі.

Аби потрапити до ресторану чи кафе — слід обов’язково забронювати квиток для входу до парку розваг й ресторану на території. Це можливо за 60 днів до запланованої дати, оскільки охочих відпочити в таких місцях чимало.

Нові правила почнуть діяти 30 липня. Масковий режим поновлять для всіх гостей, незалежно від рівня вакцинації. Маски слід вдягати в закритих приміщеннях у Walt Disney World Resort у Флориді та Disneyland Resort в Каліфорнії. Не надягати маски можуть лише діти віком до двох років.