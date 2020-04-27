У парку "Кіото", який простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова в Києві, зацвіли сакури.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цей парк був заснований майже 50 років тому на знак дружніх відносин між Україною та Японією. Тоді країни підписали договір про співпрацю Києва та міста Кіото — культурної столиці Японії.

При оформленні простору парку були використані деталі і символіка, традиційні для паркової культури Японії. З рослин в парку можна побачити вікові сосни, японський клен, бонсай і кілька магнолій.

У вересні 2011 року на території парку була висаджена алея сакур. 360 дерев були висаджені вздовж пішохідних доріжок в два ряди. Це найдовша в світі алея сакур. Відповідний рекорд Гіннеса був зафіксований ще у 2012 році.

З 2015 року парк поступово реконструюють — замінюють покриття доріжок, оновлюють освітлення.

У 2017 році був відкритий дзен-сад — гравійний сад в японському стилі з сухим озером, посеред якого стоять два камені, з’єднані містком.

Навесні 2018 було відновлено та розширено озеро, розташоване на території парку. В озері мешкають червоні рибки, поруч ростуть рододендрони.

Кияни та гості міста щорічно відвідують парк, щоб помилуватися квітучими деревами. Цей рік, незважаючи на карантин, не став винятком.

Навіть в будній день в парку можна зустріти десятки людей, які прогулюються, багато з них роблять фото на пам’ять.