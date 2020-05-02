У суботу, 2 травня, в зоні відпочинку "Добропарк" у Київській області зібралися натовпи відвідувачів, щоб подивитися на розквітлі тюльпани попри чинний у країні карантин.

Відповідне відео оприлюднило видання “НВ”. Крім того, відеозапис із місця подій опублікувало видання “Наш Київ”.

За даними журналістів, на під’їзді до комплексу спстерігався затор довжиною в кілометр. У парк прийшли сотні людей.

Добропарк, 2 травня Вихідний день на карантині. Нам надіслали відео, зняте сьогодні, 2 травня, у Добропарку Київської області, на під’їзді до якого спостерігався кілометровий затор. Власне у парку, як випливає з відео — чимала кількість людей. Усі вони приїхали, аби подивитися, як цвітуть понад мільйон тюльпанів Опубліковано НВ Субота, 2 травня 2020 р.

Відвідувачі повідомили журналістам, що вхід їм обійшовся в 50 гривень. Про це ж пише і користувачка Facebook Ірина Ключнікова, яка побувала в “Добропарку” 1 травня.

“Історія про те, як ми наївно хотіли познімати парк без людей. Я в шоці від забитої парковки, кількості людей, котрі абсолютно не дотримуються ні дистанції, ні носіння масок”, – написала вона.

В Добропарку зараз сотні людей прийшли подивитися на тюльпани. Карантин? Ні, не чули! ⚡Підписуйтеся на головний відеоканал Києва http://bit.ly/1DKX2Vg Опубліковано Наш Киев Субота, 2 травня 2020 р.

Варто зазначити, що в “Добропарку” зараз квітнуть понад мільйон тюльпанів.

Раніше представники комплексу стверджували в Facebook, що закриті на карантин.

“Друзі! Ми безмежно вдячні усім за ваші слова підтримки у коментарях та у приватних повідомленнях!.. Так, на жаль, ми закриті на карантин. Нам би дуже хотілося бачити вас серед різнобарвних доріжок “Добропарку”. Але маємо дотримуватися карантинних норм, аби бути здоровими і зустрітися на майбутніх проєктах! Щойно карантин послаблять, ми з радістю повідомимо про відкриття! А поки, обіцяємо радувати вас яскравими світлинами тюльпанів та знімати побільше сторіс!”, – говорилося в повідомленні.