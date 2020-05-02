Відповідне відео оприлюднило видання “НВ”. Крім того, відеозапис із місця подій опублікувало видання “Наш Київ”.
За даними журналістів, на під’їзді до комплексу спстерігався затор довжиною в кілометр. У парк прийшли сотні людей.
Вихідний день на карантині.
Нам надіслали відео, зняте сьогодні, 2 травня, у Добропарку Київської області, на під’їзді до якого спостерігався кілометровий затор. Власне у парку, як випливає з відео — чимала кількість людей. Усі вони приїхали, аби подивитися, як цвітуть понад мільйон тюльпанів
Опубліковано НВ Субота, 2 травня 2020 р.
Відвідувачі повідомили журналістам, що вхід їм обійшовся в 50 гривень. Про це ж пише і користувачка Facebook Ірина Ключнікова, яка побувала в “Добропарку” 1 травня.
“Історія про те, як ми наївно хотіли познімати парк без людей. Я в шоці від забитої парковки, кількості людей, котрі абсолютно не дотримуються ні дистанції, ні носіння масок”, – написала вона.
В Добропарку зараз сотні людей прийшли подивитися на тюльпани. Карантин? Ні, не чули!
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Опубліковано Наш Киев Субота, 2 травня 2020 р.
Варто зазначити, що в “Добропарку” зараз квітнуть понад мільйон тюльпанів.
Раніше представники комплексу стверджували в Facebook, що закриті на карантин.
“Друзі! Ми безмежно вдячні усім за ваші слова підтримки у коментарях та у приватних повідомленнях!.. Так, на жаль, ми закриті на карантин. Нам би дуже хотілося бачити вас серед різнобарвних доріжок “Добропарку”. Але маємо дотримуватися карантинних норм, аби бути здоровими і зустрітися на майбутніх проєктах! Щойно карантин послаблять, ми з радістю повідомимо про відкриття! А поки, обіцяємо радувати вас яскравими світлинами тюльпанів та знімати побільше сторіс!”, – говорилося в повідомленні.
- Як відомо, Кабінет Міністрів раніше подовжив термін дії карантину до 11 травня. На час дії карантинних обмежень заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності..
- Після 11 травня в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.