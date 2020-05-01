Влада міста Лунд (Швеція) прийняла рішення розкидати в Центральному парку курячий послід, щоб таким чином уникнути масового скупчення людей під час фестивалю, присвяченого Вальпургієвій ночі.

Про це повідомляє ВВС.

Таке рішення влада ухвалила для того, щоб через масове скупчення людей в місті не виник новий спалах коронавірусу COVID-19.

Голова комітету з навколишнього середовища Густав Лундблад зазначив, що в парку розкидали тонну курячого посліду.

“Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавірусу в останню ніч квітня”, – сказав він.

Завдяки посліду влада розраховує на те, люди будуть дотримуватися соціальної дистанції.

“Ми не хочемо стати епіцентром коронавірусу, тому робимо все можливе, щоб підживити газон і зберегти здоров’я людей”, – додав він.

Варто зазначити, що Вальпургієва ніч відбувається в ніч з 30 квітня на 1 травня.

Наразі в Швеції підтверджено 20 300 випадків зараження коронавірусом. При цьому 2462 людини померли від COVID-19.