Про це повідомляє ВВС.
Таке рішення влада ухвалила для того, щоб через масове скупчення людей в місті не виник новий спалах коронавірусу COVID-19.
Голова комітету з навколишнього середовища Густав Лундблад зазначив, що в парку розкидали тонну курячого посліду.
“Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавірусу в останню ніч квітня”, – сказав він.
Завдяки посліду влада розраховує на те, люди будуть дотримуватися соціальної дистанції.
“Ми не хочемо стати епіцентром коронавірусу, тому робимо все можливе, щоб підживити газон і зберегти здоров’я людей”, – додав він.
Варто зазначити, що Вальпургієва ніч відбувається в ніч з 30 квітня на 1 травня.
Наразі в Швеції підтверджено 20 300 випадків зараження коронавірусом. При цьому 2462 людини померли від COVID-19.
- Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде вважає, що країна діяла прагматично, вирішивши не вводити загальнонаціональний карантин через епідемію коронавірусу.