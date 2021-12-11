У Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові металевими ґратами відгороджують хвойні дерева. У такий спосіб їх хочуть вберегти від браконьєрів, які зрубують звідусіль хвою перед новорічно-різдвяними святами.

Про це пише видання Суспільне Львів.

Каркас для хвойних дерев зробили зі старих огорож для дитячих атракціонів, їх зварюють між собою, після чого вставляють штирі у землю. Так, дерева у парку обгороджують другий рік поспіль. Це роблять через те, що у 2019 році із парку вкрали 30 дерев.

Директор Парку культури Олександр Молодий стверджує: це – єдиний дієвий спосіб забезпечити захист для дерев. У 2019, після масової крадіжки хвойних дерев, у парку вирішили решту фарбувати спеціальною речовиною. Але це не допомогло. Не допомагали й камери – працівники парку не вбачають сенсу в тому, що з часом піймають злодія, якщо найгірше він уже зробив – зрубав дерево.

Ґрати встановлюють лише на цінні хвойні дерева. Таких у парку приблизно 20. Огорожу з дерев знімуть наприкінці січня.

“Нам важливо зберегти й захистити. Ми обгороджуємо рідкісні дерева хвойні. Це не прості дешеві ялинки, які ніби шкода, але по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо з усієї України, з-за кордону”, – говорить директор парку.