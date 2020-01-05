Про це повідомляє видання Al-Awsat.
“Парламент Іраку повинен зібратися на позачергове засідання в неділю, на якому депутати голосуватимуть за законопроект, який доручає уряду вимагати виведення з країни американських військ”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в.о. прем’єр-міністра Іраку Адель Абдул Махді скликав парламент для впровадження законодавчих актів на підтримку державного суверенітету.
При цьому, як вважають політичні оглядачі, в цей раз рішення про вимогу вивести американські війська швидше за все не буде прийнято.
За інформацією з прогнозів, позитивно за дане рішення проголосують депутати від шиїтського блоку, а представники сунітського і курдського блоків висловляться проти.
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