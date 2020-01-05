Парламент Іраку збереться сьогодні на позачергову сесію для того, щоб вирішити питання присутності в країні американських військ.

Про це повідомляє видання Al-Awsat.

“Парламент Іраку повинен зібратися на позачергове засідання в неділю, на якому депутати голосуватимуть за законопроект, який доручає уряду вимагати виведення з країни американських військ”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в.о. прем’єр-міністра Іраку Адель Абдул Махді скликав парламент для впровадження законодавчих актів на підтримку державного суверенітету.

При цьому, як вважають політичні оглядачі, в цей раз рішення про вимогу вивести американські війська швидше за все не буде прийнято.

За інформацією з прогнозів, позитивно за дане рішення проголосують депутати від шиїтського блоку, а представники сунітського і курдського блоків висловляться проти.