У партії "Слуга народу" досі немає жодного офіційного співробітника й жодного місцевого відділення зі статусом юрособи.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Так, КВУ проаналізував останній звіт партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень).

“Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з даними звіту, партія витратила 479 млн грн, однак із них жодної гривні на заробітну плату.

У КВУ зазначають, що така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в “Слузі народу”.

“Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу, можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. На практиці ситуація з нулями у звіті “Слуги народу” може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де-факто звіт партії показує, що “Слуга народу” залишається переважно віртуальною політичною силою”, – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

В організації також навели статистику співробітників і осередків інших парламентських партій:

• ВО “Батьківщина” – 96 співробітників, понад 600 осередків;

• “Європейська Солідарність” – 39 співробітників, 29 місцевих організацій зі статусом юридичної особи;

• “Опозиційна платформа – За життя” – 3 співробітники, 30 осередків;

• “Голос” – 6 співробітників, 13 осередків.

Раніше в КВУ з посиланням на звіт “Слуги народу” за третій квартал 2019 року вже повідомляли, що партія не витрачає кошти на виплату зарплат, оскільки в даній політсилі офіційно не працевлаштована жодна людина. Відтоді ситуація не змінилася.