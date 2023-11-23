У партії «За Майбутнє» змінився голова – замість Ігоря Палиці, її очолив Тарас Батенко. Таке рішення було прийнято на всеукраїнському з’їзді.

«Новообраний голова Тарас Батенко – досвідчений політик, депутат двох скликань Парламенту, секретар комітету Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Так як Батенко очолює депутатську групу «Партія «За майбутнє» в Парламенті, для однопартійців та колег це виправдане часом і обставинами рішення сьогодні», – йдеться в повідомленні.