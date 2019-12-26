Глава парламентської фракції президентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що зарплата нардепів Верховної Ради повинна бути від 70 до 100 тисяс гривень.

Про це він розповів журналу “Новое время”.

“Зарплата депутата повинна бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тис. грн до 100 тис. грн”, – сказав Арахамія.

Незважаючи на це, він вважає депутатську зарплату “дуже делікатним питанням” і сказав, що не може дати однозначну відповідь, “чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно”.

Відносно себе Давид Арахамія зауважив, що він “людина не бідна” і може собі дозволити не думати про зарплату, яку “витрачає на благодійність”. Що ж стосується інших представників партії, то, на думку Арахамії, більшість “слуг” є простими людьми.

“А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину”, – додав Арахамія.