Про це він розповів журналу “Новое время”.
“Зарплата депутата повинна бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми – від 70 тис. грн до 100 тис. грн”, – сказав Арахамія.
Незважаючи на це, він вважає депутатську зарплату “дуже делікатним питанням” і сказав, що не може дати однозначну відповідь, “чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно”.
Відносно себе Давид Арахамія зауважив, що він “людина не бідна” і може собі дозволити не думати про зарплату, яку “витрачає на благодійність”. Що ж стосується інших представників партії, то, на думку Арахамії, більшість “слуг” є простими людьми.
“А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість – це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину”, – додав Арахамія.
- Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що деякі його колеги в уряді та їх заступники просять вищу зарплату, оскільки прийшли на роботу без “фінансової подушки” і не можуть на гідному рівні утримувати родини.