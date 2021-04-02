Про це повідомляє французька газета Le Figaro.
За даними видання, інцидент стався у четвер, 1 квітня. Зловмисник переліз через огорожу резиденції Макрона, а в руці тримав пляшку із запаленою сумішшю, схожу на коктейль Молотова.
Ба більше, у чоловіка було двоє спільників, які фіксували дії свого товариша на камеру.
Поліція затримала трьох порушників за “спробу насильства із застосуванням зброї”. Пізніше виявилося, що у вмісті пляшки не виявили небезпечних речовин.
30-річний порушник назвав себе художником, а свої дії перформансом. Чоловік пояснив, що не мав на меті вчиняти насильницькі дії. Усі деталі з’ясовує поліція.
- Раніше в одному з палаців королеви Єлизавети II знайшли підозрілий предмет. Його одразу ж обстежили вибухотехніки.