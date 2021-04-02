У столиці Франції затримали чоловіка, який намагався проникнути у Єлисейский палац - резиденцію президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За даними видання, інцидент стався у четвер, 1 квітня. Зловмисник переліз через огорожу резиденції Макрона, а в руці тримав пляшку із запаленою сумішшю, схожу на коктейль Молотова.

Ба більше, у чоловіка було двоє спільників, які фіксували дії свого товариша на камеру.

Поліція затримала трьох порушників за “спробу насильства із застосуванням зброї”. Пізніше виявилося, що у вмісті пляшки не виявили небезпечних речовин.

30-річний порушник назвав себе художником, а свої дії перформансом. Чоловік пояснив, що не мав на меті вчиняти насильницькі дії. Усі деталі з’ясовує поліція.