Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

“Комітет з регламенту Асамблеї дійшов висновку, що повноваження трьох національних делегацій, оспорюваних з процедурних міркувань при відкритті сесії, — Молдови, Іспанії та Російської Федерації — повинні бути ратифіковані. Думка комітету була представлена в листі президенту, який було зачитано сьогодні вранці на пленарному засіданні без обговорення”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів до санкційних списків ЄС. В результаті комітет дійшов висновку, що їх повноваження повинні бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації щодо істотних причин сьогодні обговорять у ПАРЄ. Зокрема, буде обговорюватися прийняття резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов’язань членів Ради Європи.

Зимова сесія ПАРЄ відкрилася в Страсбурзі 27 січня і триватиме до 31 січня.