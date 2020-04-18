Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Сьогодні, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Так, проти українських захисників населеного пункту Кримське російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення”, – йдеться у повідомленні.

Бійця доправили до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого середньої тяжкості.

У штабі додали, що дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці ЗСУ дали гідну відсіч.