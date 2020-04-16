У зв'язку з введенням карантином через спалах нового типу коронавірусу COVID-19 ПЦУ закликає віруючих залишитися на Великдень вдома і долучитися до богослужінь онлайн.

Про це повідомляє Православна церква України.

У ПЦУ відзначили, що карантин не скасовує Великдень, однак вносить певні корективи в його святкування. Там нагадали, що в цьому році великодні страви не будуть спільно святити в храмі і на прихрамовій території. Дозволено освячувати паски тільки в маленьких населених пунктах, селах і селищах міського типу, на вулиці, безпосередньо біля будинку або у дворі, з дотримання “соціальної дистанції”.

“Якщо ж сталося так, що ви живете в великому місті і не встигли придбати саме освячену паску, то ви можете самостійно її окропити свяченою водою. Зробити це варто в день свята після прочитання відповідних молитов про благословення в храмах”, – йдеться в повідомленні.

В церкви радять віруючим взяти участь у Великодньому літургії дистанційно і не йти в храм, щоб не піддавати себе і оточуючих на небезпеку. У ПЦУ пояснили, що під час молитви вдома важливо здійснювати її перед іконою і уважно слухати богослужіння, “перебуваючи в будинку, немов у храмі, дотримуватися звичайних правил участі в церковному богослужінні”.

Відносно плащаниці, її в цьому році винесуть, однак церемонія буде відбуватися без поцілунків, а обнесення навколо храму дозволяється тільки тим, хто бере участь в службі, з дотриманням безпечної дистанції.

“Також помолимося вдома за покійних близьких в поминальні дні після Пасхи. Наші священнослужителі обов’язково будуть разом з вами відвідувати кладовища, однак пізніше – вчинення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)”, – підсумували в ПЦУ.