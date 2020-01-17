Про це поінформували в Православній церкві України.
У ПЦУ назвали міфом твердження, що освячена вода в ополонці може позбавити людину від гріхів. В церкві закликали не підміняти купанням молитву і сповідь.
“Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою “змити гріхи” в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не “звільняє” від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення”, – сказано в повідомленні.
У ПЦУ зазначають, що дуже важливо розуміти суть християнського свята Водохреща і не плутати його “з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством”.
У прес-службі церкви наголошують, що “освячена вода – не чарівна, але має благодатні (перш за все, для духу людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає”.
“Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства сповіді та причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою”, – нагадали в прес-службі.
У помісній церкві також дали кілька практичних порад щодо ритуалів на Водохреща. Так, у ПЦУ закликають не просити “священика “побризкати більше”, адже немає поняття “розбавленої святості”.
“Нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає “більшої святості”, – йдеться в повідомленні.
У ПЦУ уточнили, що церква не забороняє пірнати в зимову воду – це вибір для кожного. Але головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал.
- У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть завершальне свято різдвяного циклу – Водохреще. Рано вранці в храмах почнуться богослужіння, після яких буде відбуватися освячення води. Люди вірять, що в цей день вода очищує і стає цілющою, тому масово йдуть до водойм, аби зануритися в крижану ополонку і “бути здоровими цілий рік”. #Букви розповіли про те, як підготуватися до купання, і чи допоможе це очистити гріхи.
- Цьогоріч для святкування та омивання у водоймах у межах Києва облаштували 16 локацій.