Купання в ополонці на свято Водохреща жодним чином не "звільняє" від гріхів і не призводить до духовного очищення.

Про це поінформували в Православній церкві України.

У ПЦУ назвали міфом твердження, що освячена вода в ополонці може позбавити людину від гріхів. В церкві закликали не підміняти купанням молитву і сповідь.

“Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою “змити гріхи” в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не “звільняє” від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення”, – сказано в повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що дуже важливо розуміти суть християнського свята Водохреща і не плутати його “з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством”.

У прес-службі церкви наголошують, що “освячена вода – не чарівна, але має благодатні (перш за все, для духу людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає”.

“Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства сповіді та причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою”, – нагадали в прес-службі.

У помісній церкві також дали кілька практичних порад щодо ритуалів на Водохреща. Так, у ПЦУ закликають не просити “священика “побризкати більше”, адже немає поняття “розбавленої святості”.

“Нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає “більшої святості”, – йдеться в повідомленні.

У ПЦУ уточнили, що церква не забороняє пірнати в зимову воду – це вибір для кожного. Але головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал.