Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями «подвоєння святкування») потенційно «законсервують» в Москвському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум‘яття в українське православ‘я на десятиліття наперед“, – пише він.

При цьому Зоря також підкреслив, що на сьогоднішній день ризики від такої реформи реальні і очевидні, на відміну від користі від неї.