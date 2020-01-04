Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

“Ми рухаємося в напрямі утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння”, – зазначив він.

Митрополит Епіфаній спростував твердження представників УПЦ МП про перехід до у ПЦУ менше ніж 100 парафій і захоплення храмів.

“Це не відповідає дійсності. На жаль, ця церква, яка є РПЦ в Україні, чомусь уподібнюється тій пропаганді, яка лине з боку російської держави стосовно Української держави та взагалі української церкви… Звичайно, що цих громад є майже 600. Можливо, всі громади поки що юридично не перереєстрували свої статути, виникли певні колізії.Але де-факто перейшло майже 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи”, – пояснив предстоятель ПЦУ.

Митрополит уточнив, що також є “дуже багато парафій”, які вже готові до переходу в Православну церкву України, і це питання часу.

Він також висловив упевненість, що цього року відбудеться визнання ПЦУ з боку декількох помісних православних церков.

“Ми маємо визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що в наступному (розмова записувалася в останні дні грудня – ред.) році буде визнання також кількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес”, – наголосив митрополит Епіфаній.