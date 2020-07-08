У середу, 8 липня, в Печерському районному суді Києва продовжиться обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Обрання запобіжного заходу відбувалося 18 червня і 1 липня, але в результаті засідання переносили.

Сьогоднішнє засідання стартує в 11:00. Клопотання про запобіжний захід розглядає суддя Сергій Вовк.

Петро Порошенко обидва рази був присутній на засіданнях разом зі своїми адвокатами, дружиною Мариною Порошенко і однопартійцями. На його підтримку збиралися акції протесту біля будівлі Печерського райсуду Києва.

Сьогодні під судом знову зібралися прихильники п’ятого президента, нардепи від “Європейської Солідарності”. Підтримати п’ятого президента прийшла його дружина Марина Порошенко.



Запобіжний захід обиратимуть у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Так, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенку про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову посадову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до скоєння злочину, а саме перевищення ним влади і службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Сторона звинувачення наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання (спочатку прокуратура вимагала арешт із заставою в 10 млн гривень).