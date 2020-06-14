У столиці Китаю Пекіні вперше за останні тижні виявлено новий спалах коронавірусу COVID-19, який пов'язують із місцевим великим продовольчим ринком.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спалах стався на оптовому ринку “Сіньфаді”, який є одним із найбільших у місті.

Тестування проходять понад 10 тисяч осіб (в тому числі торговці).

За підсумками перших 517 тестів COVID-19 виявили у 45 осіб. У жодного з них симптоми поки не проявилися. Раніше коронавірус був діагностований ще у 7 осіб, які відвідували або працювали на ринку, інформує агентство АР.

Це перші нові випадки захворювання в Пекіні за більш ніж 50 днів.

Даний інцидент викликав у місцевої влади побоювання нової хвилі коронавірусу в місті.

У пекінському районі Фентай влада оголосила надзвичайний режим воєнного часу через спалах коронавірусу на ринку. Жителі 11 мікрорайонів, розташованих неподалік від “Сіньфаді”, були поміщені на карантин.

Там закриті садки та школи. Жителі повинні дотримуватися режиму самоізоляції без права залишати домівки.

Сам ринок був закритий у суботу рано вранці після того, як у двох чоловіків, котрі відвідали його, виявили COVID-19, повідомляє британське агентство ВВС.

У китайських ЗМІ з’явилася інформація, що під час епідеміологічного розслідування сліди вірусу були виявлені на дошці, де оброблявся імпортний лосось. Через це великі супермаркети в Пекіні почали прибирати лосося зі своїх полиць.

За словами офіційних осіб, у цілому було відібрано понад 1900 зразків для встановлення джерела вірусу: з продуктів, поверхонь, сміттєвих баків, ручок та інших предметів на ринку, і 40 з них дали позитивний результат.

Влада Пекіна поновила обмеження на пересування по всій столиці. У місті скасовані спортивні заходи, а також заборонені туристичні поїздки з інших частин країни. Відкриття початкових шкіл відкладено.

Варто зазначити, що на ринку “Сіньфаді” щодня продається понад 1500 тонн морепродуктів, 18 тис. тонн овочів і 20 тис. тонн фруктів.