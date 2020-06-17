Про це заявив заступник відповідального секретаря пекінського міського уряду Чень Бей, повідомляє “Сіньхуа”.

Карантин передбачає, що шкільні заняття переводяться в дистанційний формат, а відновлення навчання в вузах призупиняється.

Що стосується професійної зайнятості населення, то підприємства і різні компанії можуть працювати, але влада закликає вводити гнучкі робочі режими і переходити на дистанційну зайнятість.

Строго обмежено виїзди з Пекіна без серйозної необхідності. Якщо людині необхідно залишити місто, то при виїзді вона зобов’язана надати негативний результат тесту на коронавірус.

Ті, хто приїжджають в місто, повинні пройти тестування.

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Також в повідомленні сказано, що в зв’язку з новим спалахом, на ринках сільськогосподарської продукції, а також в ресторанах і житлових мікрорайонах, проводяться протиепідемічна дезінфекція та карантинні роботи.

Нагадаємо, що в період з 11 по 15 червня в столиці Китаю було виявлено 106 місцевих випадків зараження COVID-19. У вівторок 16 червня в Пекіні був зареєстрований 31 новий підтверджений випадок локального зараження коронавірусом.

  • Раніше американське видання The New York Times писало, що у Китаї опублікували звіт щодо боротьби з коронавірусом, в якому приховують свої помилки.
  • Китайська влада стверджує, що не затримувала і не приховувала інформацію про COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).