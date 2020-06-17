У Пекіні (Китай) з 17 червня стартували обмежувальні карантинні заходи, щоб протистояти поширенню нового спалаху коронавірусної інфекції. На території підвищений рівень екстреного реагування.

Про це заявив заступник відповідального секретаря пекінського міського уряду Чень Бей, повідомляє “Сіньхуа”.

Карантин передбачає, що шкільні заняття переводяться в дистанційний формат, а відновлення навчання в вузах призупиняється.

Що стосується професійної зайнятості населення, то підприємства і різні компанії можуть працювати, але влада закликає вводити гнучкі робочі режими і переходити на дистанційну зайнятість.

Строго обмежено виїзди з Пекіна без серйозної необхідності. Якщо людині необхідно залишити місто, то при виїзді вона зобов’язана надати негативний результат тесту на коронавірус.

Ті, хто приїжджають в місто, повинні пройти тестування.

Також в повідомленні сказано, що в зв’язку з новим спалахом, на ринках сільськогосподарської продукції, а також в ресторанах і житлових мікрорайонах, проводяться протиепідемічна дезінфекція та карантинні роботи.

Нагадаємо, що в період з 11 по 15 червня в столиці Китаю було виявлено 106 місцевих випадків зараження COVID-19. У вівторок 16 червня в Пекіні був зареєстрований 31 новий підтверджений випадок локального зараження коронавірусом.