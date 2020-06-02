У Пентагоні зазначили, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Раніше Трамп оголосив, що якщо керівники штату або міста відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання, закон 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадянських заворушень.

Чиновники Пентагону кажуть CNN, що ситуація ще не вимагає розгортання військовослужбовців діючої армії.

“Я вважаю, що ми в Америці не повинні звикати до того, що військовослужбовці виявляються в положенні, коли їм доводиться забезпечувати безпеку”, – сказав генерал-майор армії Томас Карден.

Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.