У Міністерстві оборони США (Пентагон) заявили про те, що збираються опублікувати інформацію про зафіксовані випадки, що стосуються появи невыдомих літаючих об'єктів (НЛО).

Про це повідомили в газеті The New York Times, посилаючись на інсайдерів в Пентагоні.

Доповідь оприлюднить спеціальна група Пентагону, що вивчає НЛО.

У повідомленні нагадали, що офіційно в Пентагоні давно немає секретного підрозділу, який би займався випадками, пов’язаними з НЛО. Незважаючи на це, американські військові і далі фіксували і вивчали всілякі випадки, пов’язані з появою таких об’єктів в небі.

Зокрема, цим займалися представники спеціального підрозділу Управління військово-морської розвідки – Робочої групи з вивчення НЛО (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

У профільному комітеті Сенату США озвучували доповідь, в якій згадали про витрати на цю спецслужбу. Так про неї і її роботу стало відомо журналістам.

Тепер група планує розповісти про конкретні випадки, пов’язані з НЛО. На це у них буде 180 днів з дня дозволу від розвідки.

Інсайдери, які раніше працювали в подібному підрозділі, пояснили журналістам, що мета військових не стільки в тому, щоб стежити саме за НЛО, скільки моніторити – як використовують будь-які інноваційні технічні пристрої в сфері авіації потенційні противники США – Китай або Росія, наприклад.

За словами сенатора Марко Рубіо, який очолює комітет з розвідки, були випадки появи НЛО над американськими військовими базами. Такі випадки викликали стурбованість. Він вважає, що такі факти можуть свідчити про “технологічний стрибок” певної країни, яка конкурує з США.