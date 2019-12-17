Про це повідомляє Reuters.
У Пентагоні зазначили, що напруженість посилювалася в останні тижні, коли Пхеньян провів серію випробувань зброї і вів словесну війну з президентом США Дональдом Трампом.
“Ми знали про випробування. Я думаю, що вони будуть тривати, поки в КНДР не отримають бажаного результату”, – сказав Еспер.
Експерти кажуть, що Північна Корея може відновити випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), які були припинені з 2017 року, що буде сприйматися в Вашингтоні як провокація.
“Я спостерігаю за Корейським півостровом вже чверть століття. Так що я знайомий з їх тактикою, з їх буйством, і я думаю, що нам потрібно серйозно сісти і обговорити політичну угоду, яка денуклеаризує півострів”, – сказав Еспер.
Міністр відмовився називати які конкретно випробування проводять в Кореї, але зазначив, що сподівається на те, що сторонам вдасться врегулювати цю проблему дипломатичним шляхом.
У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо дізнається, що в КНДР дійсно щось розробляють.
Для переговорів до Сеулу (Південна Корея) вже прибув американський дипломат Стівен Бігун.
Але в КНДР відповіли, що якщо Вашингтон не змінить вектор переговорів, то вони готові скористатися “новими методами”.
У той же час Китай і Росія пропонують скасувати деякі санкції стосовно КНДР.
У неділю, 15 грудня, державні ЗМІ КНДР повідомили, що Північна Корея успішно провела ще одне випробування на місці запуску супутника з метою “стримування і придушення ядерної загрози США”. Це було друге випробування за тиждень.
Нагадаємо, що Північна Корея встановила крайній термін до кінця цього року, щоб укласти угоду з США по денуклеаризації, від якої Пхеньян чекає значного ослаблення санкцій.
- Раніше лідер Північнокорейської народної республіки Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні довірчі відносини з американським президентом Дональдом Трампом.
- На початку жовтня Північна Корея провела черговий запуск своїх ракет в бік Японського моря після того, як було заявлено про переговори з США про денуклеаризацію.
- Попередні переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в кінці лютого 2019 року в столиці В’єтнаму Ханої і завершилися без підписання будь-якої угоди.