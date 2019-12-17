У міністерстві оборони США підозрюють, що в Північній Кореї планують нові випробування, які викликають побоювання на тлі можливих дипломатичних зіткнень з США.

Про це повідомляє Reuters.

У Пентагоні зазначили, що напруженість посилювалася в останні тижні, коли Пхеньян провів серію випробувань зброї і вів словесну війну з президентом США Дональдом Трампом.

“Ми знали про випробування. Я думаю, що вони будуть тривати, поки в КНДР не отримають бажаного результату”, – сказав Еспер.

Експерти кажуть, що Північна Корея може відновити випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), які були припинені з 2017 року, що буде сприйматися в Вашингтоні як провокація.

“Я спостерігаю за Корейським півостровом вже чверть століття. Так що я знайомий з їх тактикою, з їх буйством, і я думаю, що нам потрібно серйозно сісти і обговорити політичну угоду, яка денуклеаризує півострів”, – сказав Еспер.

Міністр відмовився називати які конкретно випробування проводять в Кореї, але зазначив, що сподівається на те, що сторонам вдасться врегулювати цю проблему дипломатичним шляхом.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що буде розчарований, якщо дізнається, що в КНДР дійсно щось розробляють.

Для переговорів до Сеулу (Південна Корея) вже прибув американський дипломат Стівен Бігун.

Але в КНДР відповіли, що якщо Вашингтон не змінить вектор переговорів, то вони готові скористатися “новими методами”.

У той же час Китай і Росія пропонують скасувати деякі санкції стосовно КНДР.

У неділю, 15 грудня, державні ЗМІ КНДР повідомили, що Північна Корея успішно провела ще одне випробування на місці запуску супутника з метою “стримування і придушення ядерної загрози США”. Це було друге випробування за тиждень.

Нагадаємо, що Північна Корея встановила крайній термін до кінця цього року, щоб укласти угоду з США по денуклеаризації, від якої Пхеньян чекає значного ослаблення санкцій.