Через повільний темп щеплення проти коронавірусу американськими вояками в Пентагоні можуть зробити вакцинацію обов'язковою умовою для проходження служби.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У Пентагоні повідомили, що вакцинацію проти коронавірусу мають зробити 1,3 мільйона військовослужбовців. Міністр оборони США Ллойд Остін на початку серпня заявив, що вимагатиме від військовослужбовців вакцинації в середині вересня, якщо ситуація зі щепленням не зміниться. Ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.

У Пентагоні від коментарів щодо цього відмовилися.

Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% повністю вакцинованих службовців.

На думку інсайдерів у Пентагоні, рано чи пізно в Міноборони зроблять вакцинацію проти коронавірусу обов’язковою для всіх, за винятком військових, які відмовлятимуться від щеплення через медичні проблеми чи релігійні переконання.