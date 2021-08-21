Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
У Пентагоні повідомили, що вакцинацію проти коронавірусу мають зробити 1,3 мільйона військовослужбовців. Міністр оборони США Ллойд Остін на початку серпня заявив, що вимагатиме від військовослужбовців вакцинації в середині вересня, якщо ситуація зі щепленням не зміниться. Ініціативу підтримав президент США Джо Байден.
За інформацією Пентагону, приблизно третина військових США — не щеплені проти коронавірусу.
У Пентагоні від коментарів щодо цього відмовилися.
Серед службовців військово-морських сил понад 70% персоналу повністю вакциновано проти коронавірусу. Найнижчий рівень вакцинації серед морських піхотинців. Менш як 60% повністю вакцинованих службовців.
На думку інсайдерів у Пентагоні, рано чи пізно в Міноборони зроблять вакцинацію проти коронавірусу обов’язковою для всіх, за винятком військових, які відмовлятимуться від щеплення через медичні проблеми чи релігійні переконання.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.