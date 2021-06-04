У Пентагоні опублікували нову доповідь щодо ймовірної активності НЛО. Однак жоден з аргументів, які містить доповідь, не підтверджує та не спростовує існування НЛО та інопланетян.

Про це повідомляє ВВС.

У новій доповіді представники Пентагону зібрали інформацію про 120 інцидентів, коли в небі вдалося зафіксувати об’єкти, схожі на НЛО.

Однак, що це за об’єкти, якою була траєкторія їх руху, яку мету вони мали — пояснити не вдалося. Автори доповіді не змогли дати повних відповідей на ці запитання.

У червні законодавці США мають отримати розсекречений варіант доповіді.

Створенням доповіді займалася оперативна група, яку створили торік для розслідування десятиріч невідомих спостережень в повітряному просторі США. У зв’язку з цим в Міністерстві оборони вирішили “покращити розуміння” природи НЛО та встановити, чи є вони загрозою національній безпеці. Доповідь підготували, як частину пакету заходів щодо боротьби з пандемією. Роботу групи схвалив тодішній президент США Дональд Трамп.

“Немає жодних доказів того, що НЛО, свідками яких були льотчики ВМС США протягом останніх років, були космічними кораблями інопланетян”, – пояснив інсайдер, знайомий з текстом доповіді.

У серпні 2020 року Пентагон оголосив, що сформує робочу групу для розслідування.

Варто відзначити, що члени Конгресу і представники Пентагону вже давно стурбовані появою невпізнаних об’єктів, що пролітають над військовими базами США.