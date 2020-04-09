Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Щороку відразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. І проведення гідравлічних випробувань – це не примха міської влади, а технологічна необхідність і вимога чинного законодавства, яке визначає порядок і терміни проведення випробувань. Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися лише на об’єктах, де не потрібно відключати гарячу воду споживачам”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що міська влада також хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

“Ми підготували звернення до Уряду – внести зміни до профільного законодавства. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів”, – заявив Кличко.

Він запевнив, що у жителів столиці “гаряча вода повинна бути”.

Якщо ж виникнуть проблеми з водопостачанням, Кличко радить звертатися в “Контактний центр міста Києва” за номером 1551.

(На відео – з 11:50)