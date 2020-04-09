Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Щороку відразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. І проведення гідравлічних випробувань – це не примха міської влади, а технологічна необхідність і вимога чинного законодавства, яке визначає порядок і терміни проведення випробувань. Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися лише на об’єктах, де не потрібно відключати гарячу воду споживачам”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що міська влада також хоче змінити формат гідравлічних випробувань.
“Ми підготували звернення до Уряду – внести зміни до профільного законодавства. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів”, – заявив Кличко.
Він запевнив, що у жителів столиці “гаряча вода повинна бути”.
Якщо ж виникнуть проблеми з водопостачанням, Кличко радить звертатися в “Контактний центр міста Києва” за номером 1551.
(На відео – з 11:50)
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