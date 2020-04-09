У період дії карантинних заходів у Києві не відключатимуть гарячу воду споживачам.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Щороку відразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. І проведення гідравлічних випробувань – це не примха міської влади, а технологічна необхідність і вимога чинного законодавства, яке визначає порядок і терміни проведення випробувань. Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися лише на об’єктах, де не потрібно відключати гарячу воду споживачам”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що міська влада також хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

“Ми підготували звернення до Уряду – внести зміни до профільного законодавства. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів”, – заявив Кличко.

Він запевнив, що у жителів столиці “гаряча вода повинна бути”.

Якщо ж виникнуть проблеми з водопостачанням, Кличко радить звертатися в “Контактний центр міста Києва” за номером 1551.

(На відео – з 11:50)