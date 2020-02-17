Про це на погоджувальній раді заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.
На виступ Гончарука буде відведено 20 хвилин.
“Я б пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин виступ прем’єр-міністра, питання-відповіді. І я знаю, що колеги будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров’я в зв’язку з ситуацією, пов’язаною з коронавірусів. Тому, якщо не буде заперечень, то додати ще півгодини часу, щоб заслухати міністра Скалецького”, – заявив Разумков.
Напередодні в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.