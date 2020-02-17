У п'ятницю, 21 лютого, під час години запитань до уряду парламентарі заслухають звіт Прем'єра Олексія Гончарука і доповідь міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької щодо ситуації з коронавірусом.

Про це на погоджувальній раді заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.

На виступ Гончарука буде відведено 20 хвилин.

“Я б пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин виступ прем’єр-міністра, питання-відповіді. І я знаю, що колеги будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров’я в зв’язку з ситуацією, пов’язаною з коронавірусів. Тому, якщо не буде заперечень, то додати ще півгодини часу, щоб заслухати міністра Скалецького”, – заявив Разумков.

Напередодні в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.