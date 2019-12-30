Про це повідомляє “Укрінформ”.

“У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи – їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі і видає відповідні довідки… Я об’єктивно розумію, що ще близько 200 чоловік там знаходяться без документів… Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 людям ми будемо вести переговори”, – говорить Лутковська.

За її словами, з 300 ув’язнених до принаймні 100 осіб є “підтвердженими” (у них є документи). При цьому ще 200 людей містяться в руках бойовиків без документів.

Раніше Валерія Лутковська повідомляла, що в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію. При цьому вона наголошувала, що дані про “відмовників” ще уточнюються.

Відтак, згідно з останньою інформацією, відмовилися їхати на окуповані території 17 осіб.