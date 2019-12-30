Про це повідомляє “Укрінформ”.
“У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи – їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі і видає відповідні довідки… Я об’єктивно розумію, що ще близько 200 чоловік там знаходяться без документів… Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 людям ми будемо вести переговори”, – говорить Лутковська.
За її словами, з 300 ув’язнених до принаймні 100 осіб є “підтвердженими” (у них є документи). При цьому ще 200 людей містяться в руках бойовиків без документів.
Раніше Валерія Лутковська повідомляла, що в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію. При цьому вона наголошувала, що дані про “відмовників” ще уточнюються.
Відтак, згідно з останньою інформацією, відмовилися їхати на окуповані території 17 осіб.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.