У Почаєві 80 випадків зараження COVID-19: влада проситиме ввести надзвичайний стан

Влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу ввести надзвичайний стан через різке зростання захворюваності COVID-19 - там уже близько 80-ти випадків.

Про це повідомив голова РДА В’ячеслав Онишкевич на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них в місті Почаїв і передмісті – селищі Старий Почаїв.

“Завершилося позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Крім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв і Кременецького району, незважаючи на критичне зростання захворюваності COVID-19 і протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації “, – написав він.

Джерело в місцевій владі розповів журналістам ВВС News Украина, що будуть просити ввести надзвичайний стан.

“Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п’ять днів ситуація не зміниться, то звертаємося до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану”, – сказав він.

Співрозмовник видання визнає, що на місці не розуміють, як зупинити спалах, і не мають для цього сил і засобів. А допомога з області і Києва не надходить.

При цьому він допускає, що якби в Почаєві провести півтисячі ПЛР-тестів на коронавірус у керівників і працівників головних підприємств, то результат багатьох нажахав б.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в’їзд і виїзд жителів міста Почаїв через спалах коронавірусу в містечку на 8000 чоловік. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць поширення коронавірусу в місті вважається Почаївська лавра. Незважаючи на заборону влади, лавра не закривалася на Вербну неділю та Великдень і брала на служби сотні вірян.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).

“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.