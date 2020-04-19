Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.
Відзначається, що святкова божественна літургія в Почаївській лаврі пройшла за участю великої кількості віруючих, які при цьому не дотримувалися дистанції.
Крім того, служба проходила не на прилеглій території, а безпосередньо в храмі.
Правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені захисні маски тим парафіянам, які не мали засобів захисту.
Повідомляється, що пасхальне богослужіння у Почаївській лаврі почалося о 23:00 і закінчилося близько 4:30.
В даний момент в поліції розглядають внесення факту порушення карантинних норм до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- У Свято-Успенській Святогірській лаврі (Донецька область) 18 квітня провели літургію в присутності величезної кількості віруючих і без засобів індивідуального захисту.