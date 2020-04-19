У Почаївській лаврі, яка належить Московському патріархату, поліцейські зафіксували численні порушення карантину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Відзначається, що святкова божественна літургія в Почаївській лаврі пройшла за участю великої кількості віруючих, які при цьому не дотримувалися дистанції.

Крім того, служба проходила не на прилеглій території, а безпосередньо в храмі.

Правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені захисні маски тим парафіянам, які не мали засобів захисту.

Повідомляється, що пасхальне богослужіння у Почаївській лаврі почалося о 23:00 і закінчилося близько 4:30.

В даний момент в поліції розглядають внесення факту порушення карантинних норм до Єдиного реєстру досудових розслідувань.