У Почаївській психоневрологічній лікарні спалах коронавірусу

У Почаївській обласній психоневрологічній лікарні Тернопільської області коронавірус виявили у двох працівників і 26 пацієнтів.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України в Facebook.

За словами головного лікаря медустанови Лариси Василюк, у якої підтвердили захворювання, крім неї захворів ще один лікар, який зараз перебуває в реанімації.

Також вірус лабораторно підтвердили у 26 пацієнтів відділення для чоловіків. Чотирьох з них перевели до центральної міської лікарні Почаєва, у решти перебіг захворювання триває в легкій формі.

Василюк повідомила, що в разі загострення хворих скеровуватимуть до Кременецької центральної районної та Почаївської міської лікарні.

Також вона додала, що 25 квітня взяти зразки для проведення тестів на коронавірус вдалося лише у 30 пацієнтів і медпрацівників, оскільки не вистачило пробірок для забору крові.

“Придбання пробірок профінансовано і після їх отримання лікарнею будуть здійснені дослідження в інших пацієнтів і працівників. Результати досліджень очікуються”, – повідомила головний лікар.

В Офісі омбудсмена зазначають, що в психоневрологічній лікарні на стаціонарному лікуванні зараз перебувають понад 40 пацієнтів, які потребують влаштування до закладів соціального захисту населення. До того ж, частина з них є жителями інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що засвідчують особу.

Тому у відомстві обіцяють скерувати акт реагування на адресу Тернопільської ОДА.

Раніше повідомлялося, що влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу ввести надзвичайний стан через різке зростання захворюваності COVID-19 – там уже близько 80-ти випадків.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в’їзд і виїзд жителів міста Почаїв через спалах коронавірусу в містечку на 8000 чоловік. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць поширення коронавірусу в місті вважається Почаївська лавра. Попри заборону влади, лавра не закривалася на Вербну неділю та Великдень і брала на служби сотні вірян.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).

“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні. Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.