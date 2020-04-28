Covid-19 Україна

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У Почаївській психоневрологічній лікарні спалах коронавірусу

У Почаївській обласній психоневрологічній лікарні Тернопільської області коронавірус виявили у двох працівників і 26 пацієнтів.

Вівторок, 28 квітня 2020, 22:29

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України в Facebook.

За словами головного лікаря медустанови Лариси Василюк, у якої  підтвердили захворювання, крім неї захворів ще один лікар, який зараз перебуває  в реанімації.

Також вірус лабораторно підтвердили у 26 пацієнтів відділення для чоловіків. Чотирьох з них перевели до центральної міської  лікарні Почаєва, у решти перебіг захворювання триває  в легкій формі.

Василюк повідомила, що в разі загострення  хворих скеровуватимуть  до Кременецької центральної районної та   Почаївської міської  лікарні.

Також вона додала, що 25 квітня взяти зразки для проведення тестів на коронавірус вдалося лише у 30 пацієнтів і медпрацівників, оскільки не вистачило пробірок для забору крові.

“Придбання пробірок профінансовано і після їх отримання лікарнею будуть здійснені дослідження в інших пацієнтів і працівників. Результати досліджень очікуються”, – повідомила головний лікар.

В Офісі омбудсмена зазначають, що в психоневрологічній лікарні на стаціонарному лікуванні зараз перебувають понад 40 пацієнтів, які потребують влаштування до закладів соціального захисту населення. До того ж, частина з них є жителями інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що засвідчують особу.

Тому у відомстві обіцяють скерувати   акт реагування на адресу Тернопільської ОДА.

Раніше повідомлялося, що влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу ввести надзвичайний стан через різке зростання захворюваності COVID-19 – там уже близько 80-ти випадків.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в’їзд і виїзд жителів міста Почаїв через спалах коронавірусу в містечку на 8000 чоловік. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць поширення коронавірусу в місті вважається Почаївська лавра.  Попри  заборону влади, лавра не закривалася на Вербну неділю та Великдень і брала на служби сотні вірян.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).

“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

  • Раніше у Києві Покровський Голосіївський чоловічий монастир закрили на карантин через зафіксований там спалах коронавірусу COVID-19.
  • 17 квітня влада Києва прийняла рішення про введення карантину на території Свято-Троїцького Іонінського монастиря УПЦ МП через виявлені там випадки коронавірусу COVID-19.
  • 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закрили на карантин.
Теги: Коронавірус, карантин

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