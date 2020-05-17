Український музикант Анатолій Тапольський підтримає активіста Сергія Старненко сетом біля стін СБУ, під час акції протесту, запланованої на 18 травня, на 9:00.

Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

“Звучить трохи сюрреалістично, як і, власне, вся ця ситуація з Сергієм, але завтра о 9 ранку я буду грати сет біля СБУ. Там буде багато нормальних чуваків, так що підтягуйтеся на движ”, – написав музикант.

Відзначимо, в понеділок, 18 травня, на 9:00 Сергія Стерненко викликали в СБУ, щоб повідомити про підозру у вчиненні умисного вбивства.