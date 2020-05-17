Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.
“Звучить трохи сюрреалістично, як і, власне, вся ця ситуація з Сергієм, але завтра о 9 ранку я буду грати сет біля СБУ. Там буде багато нормальних чуваків, так що підтягуйтеся на движ”, – написав музикант.
Відзначимо, в понеділок, 18 травня, на 9:00 Сергія Стерненко викликали в СБУ, щоб повідомити про підозру у вчиненні умисного вбивства.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.