У місті Подільськ (колишній Котовськ), що в Одеській області, водій легкового автомобіля Volkswagen Passat кілька разів навмисно наїхав на вівчарку.

Про це повідомляється у Facebook-групі UAnimals.

На кадрах відео видно, як водій авто газує і на великій швидкості переслідує собаку і підминає її під бампер.

Травмована собака намагається встати і втекти, але автомобіль знову її наздоганяє.

Повідомляється, що в автомобілі з держномером ВН 3454 ІР “знаходився син колишнього депутата обласної ради Одеської області від Партії регіонів – Возіяна Анатолія Івановича”.

Подано заяву в поліцію.

Зараз німецька вівчарка знаходиться під наглядом волонтерів в одній з клінік Одеси.

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