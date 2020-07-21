Про це повідомляється у Facebook-групі UAnimals.
На кадрах відео видно, як водій авто газує і на великій швидкості переслідує собаку і підминає її під бампер.
Травмована собака намагається встати і втекти, але автомобіль знову її наздоганяє.
Повідомляється, що в автомобілі з держномером ВН 3454 ІР “знаходився син колишнього депутата обласної ради Одеської області від Партії регіонів – Возіяна Анатолія Івановича”.
Подано заяву в поліцію.
Зараз німецька вівчарка знаходиться під наглядом волонтерів в одній з клінік Одеси.
УВАГА! Відео 18+
- У травні 2020 року 28-річного жителя Вінниці засудили до п’яти років позбавлення волі за жорстоке побиття собаки, в результаті якого тварина померла.