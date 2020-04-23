Сьогодні зранку у підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, а також в її близьких, проходять обшуки.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

Безпалий уточнив, що обшуки тривають з 6:20 ранку.

“Масові обшуки в Кузьменко Юлі та її близьких”, – сказав адвокат.

При цьому, відповідаючи на запитання та пропозиції про допомогу в коментарях, він зазначив, що “поки що все адекватно”, й повідомив, що підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.

“Справа стерильна від доказів, шукають хоч щось”, – прокоментував Безпалий.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.