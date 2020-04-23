Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.
Безпалий уточнив, що обшуки тривають з 6:20 ранку.
“Масові обшуки в Кузьменко Юлі та її близьких”, – сказав адвокат.
При цьому, відповідаючи на запитання та пропозиції про допомогу в коментарях, він зазначив, що “поки що все адекватно”, й повідомив, що підставою для обшуків стала постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.
“Справа стерильна від доказів, шукають хоч щось”, – прокоментував Безпалий.
Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.