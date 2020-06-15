У всіх підрозділах Нацполіції України встановлять систему цілодобового контролю за поліцейськими.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Очікується, що система “Custody Records” дозволить уникнути порушення прав затриманих, гарантувати їх безпеку і поліпшить роботу поліцейських.

Проект передбачає обов’язкову роботу інспектора по дотриманню прав людини, ведення електронних баз даних, інструктаж особового складу та контроль виконання службових обов’язків.

У МВС розповіли, що система “Custody Records” вже реалізована як пілотний проект в декількох ізоляторах тимчасового тримання в Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити її функціонування не тільки на ІТТ, а й на всі підрозділи поліції.

“Головне завдання системи – забезпечення прав і свобод кожної людини, яка звернулася, була запрошена або доставлена в підрозділ поліції. Механізм онлайн-реєстрації затриманих дозволить, починаючи з моменту фактичного затримання, подачі скарги, контролювати дії посадових осіб в режимі 24/7”, – зазначив глава МВС Арсен Аваков.