З 16 липня "Укрзалізниця" відновила повноцінний продаж квитків на поїзди далекого сполучення, що прямують з Києва та у зворотньому напрямку. Також це стосується транзитних поїздів через столицю.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що повноцінний продаж залізничних квитків погодила Київська міська державна адміністрація.

В УЗ нагадали, що 100% місць вже доступні у поїздах: №7/8 Харків – Одеса (з 2 червня), №81/82 Харків – Новоолексіївка та №53/54 Дніпро – Одеса (з 17 червня), №91/92 Одеса — Костянтинівка (з 29 червня).

“У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць”, – зазначили в компанії.