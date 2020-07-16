Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що повноцінний продаж залізничних квитків погодила Київська міська державна адміністрація.
В УЗ нагадали, що 100% місць вже доступні у поїздах: №7/8 Харків – Одеса (з 2 червня), №81/82 Харків – Новоолексіївка та №53/54 Дніпро – Одеса (з 17 червня), №91/92 Одеса — Костянтинівка (з 29 червня).
“У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць”, – зазначили в компанії.
- В “Укрзалізниці” повідомили, що з наступного тижня відновлять курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів.
- В “Укрзалізниці” заявили, що в разі поліпшення епідемічної ситуації в країні планують повноцінно відновити залізничне сполучення вже в серпні.