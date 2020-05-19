У місті Покровськ, що в Донецькій області, четверо членів банди викрали і жорстоко катували 21-річного чоловіка - ветерана АТО.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався 15 травня близько 00:30 на вулиці. У момент нападу з ветераном перебували двоє його рідних, але вони нічого не змогли вдіяти.

Раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця, який був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив контрактну службу в Збройних силах України.

“Однак чоловік засуджував їх діяльність і не збирався ставати найманим злочинцем”, – зазначили в поліції.

Нападники вивезли хлопця в невідомому напрямку, зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Постраждалого жорстоко катували. Гроші та ювелірні вироби з золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім в багажнику привезли і викинули біля місця викрадення.

Постраждалого госпіталізували з численними травмами, він знаходиться у важкому стані.

Поліцейські знайшли і затримали чотирьох учасників злочинної групи. Це неодноразово судимі жителі Покровська, у деяких – по 5-6 судимостей. Один із злочинців – громадянин Азербайджану. Організатором є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, скоєному в 2018 році.

Зараз справа знаходиться на розгляді в суді.