Адвокат стверджує, що вказував, які документи хоче отримати, але їх не надали та ніяк це не пояснюють.

“У них справа складається з листувань, які не мають ніякого доказового значення. Вони не приховують. Якщо їм було б що показати, крім цих трьох так званих експертиз, вони б показали”, – вважає Добош.

Також адвокат заявив про підготовку апеляції щодо обраних для підозрюваного запобіжних заходів. Раніше адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявив, що слідчий у даній справі пішов у відпустку на тиждень.