Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
“Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування”, – сказано в повідомленні.
- У свою чергу адвокат підозрюваних Владислав Добош заявив, що отримав три експертизи, копії яких були додані до вибору запобіжного заходу, і документи про фіксацію підриву автомобіля Шеремета.”Більше нічого абсолютно, що стосується безпосередньо затриманих осіб. Мені нічого не дали. Як я і передбачав, мені не надали відео з камер спостереження, мені не надали записи телефонних розмов, мені не надали процесуальні документи, підстави їх отримання і фіксування протоколів”, – каже він.
Адвокат стверджує, що вказував, які документи хоче отримати, але їх не надали та ніяк це не пояснюють.
“У них справа складається з листувань, які не мають ніякого доказового значення. Вони не приховують. Якщо їм було б що показати, крім цих трьох так званих експертиз, вони б показали”, – вважає Добош.
Також адвокат заявив про підготовку апеляції щодо обраних для підозрюваного запобіжних заходів. Раніше адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявив, що слідчий у даній справі пішов у відпустку на тиждень.