У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві простували чутки у ЗМІ про можливу відставку голови управління Андрія Крищенка.

Про це у коментарі #Буквам повідомила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

“Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі”, – зазначила Юлія Гірдвіліс.

Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.

“Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником”, – підкреслила Юлія Гірдвіліс.

Нагадаємо, що сьогодні багато засобів масової інформації опублікували інформацію з посиланням на джерела, що очільник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко написав заяву про звільнення.