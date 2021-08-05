Про це у коментарі #Буквам повідомила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
“Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі”, – зазначила Юлія Гірдвіліс.
Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.
“Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником”, – підкреслила Юлія Гірдвіліс.
Нагадаємо, що сьогодні багато засобів масової інформації опублікували інформацію з посиланням на джерела, що очільник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко написав заяву про звільнення.
- Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.
- Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.
- Із офіційного сайту Міністерства внутрішніх справ України (з розділу, де вказані дані про керівництво відомства) зникла інформація про Антона Геращенка та його фото. Це сталося на фоні повідомлень про його звільнення з посади заступника голови МВС.