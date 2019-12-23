Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції.
Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи. Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50.
Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі “Дунаріт” (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Даний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на “Самарському заводі вибухових речовин” у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40). У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену.
“Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність”, – зазначили в поліції.
Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання показань.
Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв про те, що під час обшуків в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового та музиканта Андрія Антоненко стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну. Під час обшуків музикант попросив брата дружини винести її з квартири. Пізніше поліція опублікувала листування і розмови Антоненко нібито про міну та показала відео її вилучення.
Активіст, волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Синіцин (справжнє прізвище – Балан) заявив, що “міна”, яку військовий і музикант Андрій Антоненко (нік Riffmaster), підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета в 2016 році, зберігав удома, – навчальна копія.
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.