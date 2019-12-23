Вбивці журналіста Павла Шеремета використовували вибухову речовину, залишки якої виявили під час обшуку у підозрюваного у цій справі Андрія Антоненка, в міні МОН-50.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції.

Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи. Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є кустарним способом вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50.

Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі “Дунаріт” (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Даний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на “Самарському заводі вибухових речовин” у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40). У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену.

“Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність”, – зазначили в поліції.

Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання показань.

Як повідомлялося раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв про те, що під час обшуків в квартирі підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета військового та музиканта Андрія Антоненко стало відомо, що він зберігав удома розібрану міну. Під час обшуків музикант попросив брата дружини винести її з квартири. Пізніше поліція опублікувала листування і розмови Антоненко нібито про міну та показала відео її вилучення.

Активіст, волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Синіцин (справжнє прізвище – Балан) заявив, що “міна”, яку військовий і музикант Андрій Антоненко (нік Riffmaster), підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета в 2016 році, зберігав удома, – навчальна копія.