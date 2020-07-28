У Полтавській області продовжуються пошуки "терориста" Романа Скрипника, який захоплював у заручники поліцейського.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

“Роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району. На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах”, – сказано в повідомленні.

Крім того, правоохоронці заявили, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, оскільки вживав наркотики.

В поліції закликають громадян в Полтавській області уникати контактів з незнайомими людьми, бути обережними і повідомляти правоохранцям будь-що за появи мінімальної підозри.