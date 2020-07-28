Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
“Роботу поліцейських та нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району. На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах”, – сказано в повідомленні.
Крім того, правоохоронці заявили, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, оскільки вживав наркотики.
В поліції закликають громадян в Полтавській області уникати контактів з незнайомими людьми, бути обережними і повідомляти правоохранцям будь-що за появи мінімальної підозри.
23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають усі подробиці події.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я жителя Полтави, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна. Його ім’я – Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.
- Пізніше полтавські правоохоронці заявили, що їм відома особа зловмисника.
- Зловмисник вимагає звільнення від кримінальної відповідальності.