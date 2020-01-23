Про це повідомляється в опублікованій доповіді Ради Європи.

У доповіді наголошується, що польська держава досягла значного прогресу з 2014-го по 2020-й рік в адаптації людей ромської національності. Особлива інтеграція відзначена в галузі освіти.

“Однак правова база, яка захищає права національних меншин в період моніторингу, значною мірою не змінилася. На жаль, не було досягнуто ніякого прогресу з приводу неодноразових прохань про визнання силезців етнічною меншиною або силезської мови регіональною мовою”, – повідомляється в той же час у документі.

Також у Раді Європи наголошують на наявній тенденції зростання висловлювань та інцидентів, мотивованих ненавистю, по відношенню до українців.

“Найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, цигани і все частіше українці”, – сказано в доповіді.

Раніше в МЗС України викликали посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцького через його заяву про діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії.