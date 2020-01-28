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У Польщі госпіталізували туриста з Азії з підозрою на коронавірус

У Польщі зафіксовано перший випадок профілактичної госпіталізації з підозрою на коронавірус. Пацієнт - турист, який повернувся з Азії.

Вівторок, 28 січня 2020, 13:37

Про даний факт в ефірі TVP Bydgoszcz повідомив керівник Державної санітарної інспекції в Куявсько-Поморському воєводстві Єжи Каспжак.

За його словами, вчора, 27 січня, дорослий чоловік після туристичної поїздки в одну з країн Азії самостійно звернувся в лікарню, поскаржившись на нездужання. Його госпіталізували і проводять обстеження з підозрою на зараженням коронавірусом.

“Якщо хтось повертається з Південно-Східної Азії і у нього з’явилися, наприклад, підвищена температура, типові симптоми грипу, його поміщають під епідеміологічний нагляд, або ізолюють в лікарні, тому що у нас теж були і такі випадки”, – додав чиновник.

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В даний час в Польщі немає офіційно підтвердженого випадку коронавірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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Теги: коронавірус, Польща

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