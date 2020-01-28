У Польщі госпіталізували туриста з Азії з підозрою на коронавірус

Про даний факт в ефірі TVP Bydgoszcz повідомив керівник Державної санітарної інспекції в Куявсько-Поморському воєводстві Єжи Каспжак.
За його словами, вчора, 27 січня, дорослий чоловік після туристичної поїздки в одну з країн Азії самостійно звернувся в лікарню, поскаржившись на нездужання. Його госпіталізували і проводять обстеження з підозрою на зараженням коронавірусом.
“Якщо хтось повертається з Південно-Східної Азії і у нього з’явилися, наприклад, підвищена температура, типові симптоми грипу, його поміщають під епідеміологічний нагляд, або ізолюють в лікарні, тому що у нас теж були і такі випадки”, – додав чиновник.
В даний час в Польщі немає офіційно підтвердженого випадку коронавірусу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 27 січня стало відомо про один випадок коронавируса, зафіксованому в Києві. Медики запевняють, що йдеться не про nCoV-2019.